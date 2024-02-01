«Мы ответим»: США утвердили серию ударов по иранским объектам в Ираке

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 39 0

СВS: США утвердили серию ударов по иранским объектам в Ираке

«Мы ответим»: США утвердили серию ударов по иранским объектам в Ираке

Фото: Reuters / VIOLETA SANTOS MOURA

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Штаты внимательно следят за ситуацией в регионе.

США утвердили планы, по которым войска страны будут атаковать иранские объекты на территории Ирака и Сирии в ответ на удары по американскому контингенту в регионе. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники.

Главным фактором при выборе времени ударов станет погода. США могут атаковать и при плохих условиях, но все-таки они предпочитают иметь полную видимость, чтобы не задеть гражданских.

Накануне иракская радикальная группировка «Катаиб Хезболлах» заявила, что приостановит операции против американских военнослужащих. Пока что неизвестно, остановит ли это ответные удары США.

После публикации на брифинге выступил глава Пентагона Ллойд Остин. Министр заявил, что Штаты стараются избежать обширного конфликта на Ближнем Востоке, но они готовы предпринять все необходимые действия, чтобы защитить страну, своих граждан и интересы.

«Мы ответим там, где решим, когда решим и как решим. Наш ответ будет многоступенчатым. И опять же у нас есть возможность ответить несколько раз в зависимости от ситуации», — заявил Остин.

Ранее 5-tv.ru писал, что Джо Байден принял решение об ответе на удар по базе США.

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