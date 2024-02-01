Гигантский пожар охватил мясной завод в Подмосковье

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 404 0

Пожар охватил мясной завод в подмосковном Пушкино

Фото, видео: Telegram / МЧС России / mchs_official; 5-tv.ru

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На кадрах видно, как огонь покрыл почти все задние.

Административное здание на территории мясного предприятия загорелось в подмосковном городе Пушкино. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Площадь пожара достигла тысячи квадратных метров. Также есть серьезная угроза того, что огонь перекинется на соседние здания.

На месте пожара работают 56 специалистов и 20 единиц техники. На кадрах видно, как огонь покрыл почти все задние.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в дагестанском городе Буйнакска на площади двух тысяч квадратов локализовали пожар в Центральном универсальном магазине (ЦУМ).

На месте происшествия были зафиксированы огромные клубы черного дыма, которые поднимались в небо. Огонь охватил 2000 квадратных метров.

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