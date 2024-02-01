В Дагестане локализовали пожар в ЦУМе на площади двух тысяч квадратов
На месте продолжают работать экстренные службы.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Спасатели локализовали пожар в Центральном универсальном магазине (ЦУМ) города Буйнакска в Дагестане на площади двух тысяч квадратных метров. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС России по республике.
На кадрах видно, как огромные клубы черного дыма поднимаются в небо.
«Огонь охватил 2 000 квадратных метров ЦУМа», — говорится в сообщении.
К настоящему моменту пожарники ликвидировали открытое горение в Дагестане. По последним предоставленным ведомством данным, в борьбе с огнем участвуют 86 специалистов и 26 единиц техники.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что во Владимирской области вспыхнул мощный пожар на обувном складе.
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