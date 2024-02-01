Страшный оппонент: почему Зеленский боится главкома ВСУ Залужного

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 27 0

Politico: администрация Зеленского опасается противостояния с Залужным

Страшный оппонент: почему Зеленский боится главкома ВСУ Залужного

Фото: Reuters / GLEB GARANICH

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Несмотря на перенесенные президентские выборы на Украине, офис Владимира Зеленского старается избежать любого политического противостояния.

Украинский президент Владимир Зеленский опасается создать мощного политического соперника в случае увольнения главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на анонимные источники.

Не так давно в СМИ появилась информация о снятии Задужного с поста. По некоторым данным, военоначальнику была «предложена» иная должность, однако главком отказался. Официальных заявлений от Киева не поступало.

В материале издания отмечается, что Валерий Залужный до сих пор обладает высшим званием из-за «страха» Зеленского. Несмотря на перенесенные президентские выборы в Украине, глава государства воспринимает генерала как потенциального политического соперника — главнокомандующий ВСУ достаточно популярен среди населения страны.

«Пока Залужный не решился идти в политику, но он рассматривает этот вариант, и администрация президента боится», — цитирует слова источника газета.

Кроме того, согласно информации издания, положение главкома ненадежно. Именно поэтому чем активнее команда Залужного «играет в политику», тем решительнее администрация Зеленского «стремится избавится» от него, подчеркнул анонимный источник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Западе заявили об унизительной уступке Зеленского.

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