Захвативший заложников в Турции мужчина сдался правоохранителям. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых полицейские сообщают об этом.

Переговоры правоохранителей с захватившим заложников на заводе в турецком Гебзе велись несколько часов и увенчались успехом. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

На завод Procter & Gamble ворвался неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом. Он взял в заложники людей на фабрике в знак протеста против нападений Израиля на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эквадор погрузился в тотальный хаос из-за беспорядков. По стране прокатилась волна ожесточенных столкновений между силовиками и криминальными группировками.