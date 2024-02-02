Захвативший заложников в Турции мужчина сдался правоохранителям

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 19 0

Переговоры с преступником правоохранители вели несколько часов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Захвативший заложников в Турции мужчина сдался правоохранителям. В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых полицейские сообщают об этом.

Переговоры правоохранителей с захватившим заложников на заводе в турецком Гебзе велись несколько часов и увенчались успехом. Пока неизвестно, есть ли пострадавшие.

На завод Procter & Gamble ворвался неизвестный мужчина, вооруженный пистолетом. Он взял в заложники людей на фабрике в знак протеста против нападений Израиля на сектор Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Эквадор погрузился в тотальный хаос из-за беспорядков. По стране прокатилась волна ожесточенных столкновений между силовиками и криминальными группировками.

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