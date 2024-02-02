«Запрещено»: почему Алла Довлатова на самом деле выходит в свет без мужа
Довлатова заявила, что муж не появляется с ней на публике из-за службы в органах
Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova
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От заявления знаменитости появляется удивление.
Российская теле- и радиоведущая Алла Довлатова рассказала, почему она редко появляется на публике с мужем Алексеем Бородой. Как призналась звезда, всему виной работа ее любимого — он полковник полиции.
«Человек не просто непубличный, а которому даже в контракте запрещено где-либо появляться. Поэтому, когда мы вместе приходим на какие-то мероприятия, он стоит в стороне, чтобы не дай бог не попасть в кадр», — призналась Довлатова в интервью «Леди Mail».
При этом своего мужа она считает самой большой любовью в жизни. От Бороды Довлатова родила двух дочерей: Александру и Марию.
От предыдущего брака с Дмитрием Лютым у нее также двое детей: дочь Дарья и сын Павел. Как добавила Довлатова, первое замужество для нее стало неудачным.
«Если еще первые пять лет мы кое-как жили, то после я собрала манатки, взяла полуторагодовалого ребенка под мышку и убежала в Москву», — отметила она.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что делать, по мнению Довлатовой, если бывший умоляет к нему вернуться.
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