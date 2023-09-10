Артистка раскрыла секрет успешности женщины в любви. И рассказала, как она поступает со сбежавшими мужчинами.

Актриса и телеведущая Алла Довлатова заявила, что знает секрет успеха в любовных отношениях. В первую очередь он заключается в правильном отношении к самой себе. Если мужчина бросил, это не значит, что с тобой что-то не так. Проблема, уверена артистка, в неправильно сделанном выборе. Не нужно пытаться вернуть партнера, лучше искать более подходящего.

«У меня всегда была такая философия, и я считаю, что она — единственная философия успешной женщины. Если человек тебя недооценил, значит, он просто тебя недостоин, это просто не твой человек, ушел — и слава богу! Перекрестись, скажи: „Господи, спасибо тебе большое!“. Обязательно придет твой человек, это безусловно», — сказала Довлатова в беседе с корреспондентом 5-tv.ru во время мероприятия в честь дня рождения «Русского радио».

По словам звезды, актеры часто применяют ее философию по отношению к упущенным ролям. Считают, что вместо них судьба подарит другой проект, более интересный и перспективный. Довлатова призналась, что в ее жизни подход применяется только в личных отношениях. А глядя на актрис, получивших роль вместо нее, она порой думает — сыграла бы лучше. Но в отличие от работы мужчины имеют привычку возвращаться.

«Цветы какие-то там, подарки делали, звонили, скулили: „Люблю, не могу, умираю“. Ну такое вот», — со смехом вспоминала артистка.

Алле Довлатовой 49 лет, она замужем второй раз. От первого избранника Дмитрия Лютого она родила сына и дочь, брак распался в 2007 году. Второй супруг знаменитости — сотрудник правоохранительных органов Алексей Борода. Он добился знакомства с телеведущей благодаря Филиппу Киркорову — подошел к певцу на концерте и попросил устроить встречу. Ему артистка подарила двух дочерей, младшенькая появилась на свет в 2017-м.

Ранее в интервью 5-tv.ru Алла Довлатова призналась, что вышла за первого мужа назло родителям.