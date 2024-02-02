А вдруг живой? Что стало с психикой детей, чья мать три года спала с мумией отца

Женщина не стала сообщать о смерти своего мужа, оставив его в доме. Страшная история продолжает обрастать подробностями.

Жительница Ленинградской области, которая три года спала в одной постели с мумией своего мужа, могла искренне верить в том, что он — жив. Об этом в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал врач-психиатр Александр Ковтун. www.globallookpress.com / Michaela Begsteiger; Личный архив Александра Ковтуна; 5-tv.ru

По мнению специалиста, в данном случае может идти речь о таком расстройстве как шизофрения.

«Бывает, конечно, и слабоумие у людей, и они делают, так скажем, вещи очень необычные. Но характер данного случай больше смахивает на расщепление личности в результате шизофрении», — считает Ковтун.

Как страшная ситуация сказалась на психике детей, по словам врача, сейчас сказать сложно. С одной стороны, в силу юного возраста они более стрессоустойчивы. Но тот факт, что это длилось годы, не может не сказаться.

«Возможно, какое-то патохарактерологическое развитие личности у детей. Но это только обследование психологическое может установить», — указывает специалист.

Врач подчеркивает, что больные шизофренией продуцируют разный бред, который может быть основан на галлюцинациях или каких-то ошибочных выводах. Поэтому нельзя исключать, что женщина действительно верила, что ее супруг жив.

«Бредовые идеи — они для человека такие же веские, такие же точные, значительные, как и для обычного человека — нормальные мыслительные процессы», — говорит Александр Ковтун.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что возле мумии, с которой россиянка спала три года, нашли зловещий символ.