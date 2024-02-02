Суд ООН ограничил рамки иска Украины к России о применении конвенции о геноциде

Международный суд ООН постановил, что у него есть полномочия разобраться в иске Украины к России о «применении конвенции о геноциде», но орган сильно сократил список рассматриваемых вопросов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Орган решил, что такие вопросы «не попадают под юрисдикцию суда», поэтому предварительные возражения России «должны быть признаны обоснованными». Однако суд отклонил возражения России по другим пунктам.

Он признал иск о пункте «б» 178-го параграфа информационно-справочного документа Незалежной приемлемым. Там сказано, что «не существует достоверных доказательств того, что Украина несет ответственность за совершение геноцида» в Донбассе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международный суд ООН отклонил почти все обвинения по иску Украины к России по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе.

По итогу было признано только одно нарушение, сообщила председатель суда Джоан Донохью. По большинству же статей конвенции Россия не нарушила своих обязательств.