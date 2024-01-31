Суд ООН отклонил большинство претензий Украины по иску к России

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 32 0

Процесс начался еще в 2017 году.

Суд ООН отклонил большинство претензий Украины по иску к России

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов

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Международный суд ООН отклонил почти все обвинения по иску Украины к России по Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма в Донбассе.

По итогу было признано только одно нарушение, сообщила председатель суда Джоан Донохью. По большинству же статей конвенции Россия не нарушила своих обязательств, следует из трансляции на сайте суда.

Киевский режим подал иск еще в 2017 году. Украина утверждала, что Россия якобы нарушает Конвенцию по противодействию финансированию терроризма. Москва же заявила, что она относится к этому вопросу очень внимательно и соблюдает все обязательства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что США не дали главе российской делегации визу для участия в заключительной сессии спецкомитета ООН. В ходе переговоров дипломаты должны были обсудить конвенции о противодействии использования информационно-коммуникационных технологий в преступных целях.

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