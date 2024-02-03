Полина Гагарина сделала громкое заявление о личной жизни

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 39 0

Гагарина заявила, что забеременела после участия в шоу «Голос»

Полина Гагарина сделала громкое заявление о личной жизни

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Что предшествовало появлению наследницы в жизни звезды?

Певица Полина Гагарина предсказала коллеге по шоу на одном из федеральных каналов скорую беременность. Она объяснила, что все «новенькие» члены жюри женского пола, которые сидели в кресле наставника, вскоре после съемок сообщали о пополнении в семье.

«Нет, я, конечно, не восемь лет беременна, я вот посидела и залетела. Так что…» — призналась знаменитость.

Она оказывалась в кресле наставника в четвертом и пятом сезонах шоу, и после этого родила дочь Мию в браке с фотографом Дмитрием Исхаковым. Радостное событие произошло в апреле 2017 года.

Ранее 5-tv.ru писал, что звезда сериала «Реальные пацаны» Зоя Бербер устроила приятный сюрприз поклонникам, которые понятия не имели о ее беременности. Она опубликовала в личном блоге фото с уже заметным, большим животом, решив таким образом сообщить о скором появлении малыша.

Оказывается, даже мама актрисы до этого момента не знала об интересном положении Бербер. Как поделилась артистка, она и ее возлюбленный Максим Белобородов захотели добавить внезапности в их совместную историю.

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