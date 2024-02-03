Макрона заподозрили в госизмене после громкого заявления о ядерном оружии

Филиппо обвинил Макрона в приближении ядерной войны с Россией
Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery
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Как французский президент своими словами приближает глобальный конфликт?
Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией. Об этом заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза», осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена», — написал он в соцсети X.
Заявления Макрона противоречат военной доктрине Франции, убежден Филиппо. Политик возмущен, что при передаче страной ядерного оружия в пользование европейских государств Запад может вскоре использовать боеголовки против России в случае начала гипотетического конфликта.
Ранее 5-tv.ru писал, что Филиппо прокомментировал статью газеты Le Monde, в которой граждан страны призвали оказать финансовую поддержку Украине за счет личных сбережений. Своим недовольством он поделился в социальной сети.
Филиппо назвал статью бредовой, а идею «безумной», ведь она предполагает посягательство на «сбережения французов» ради «войны НАТО» и украинского президента Владимира Зеленского.
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