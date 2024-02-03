Макрона заподозрили в госизмене после громкого заявления о ядерном оружии

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 29 0

Филиппо обвинил Макрона в приближении ядерной войны с Россией

Макрона заподозрили в госизмене после громкого заявления о ядерном оружии

Фото: www.globallookpress.com / Henrik Montgomery

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Как французский президент своими словами приближает глобальный конфликт?

Президент Франции Эммануэль Макрон провоцирует ядерную войну с Россией. Об этом заявил лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Франция несет ответственность за то, чтобы предоставить свой ядерный потенциал сдерживания в распоряжение Европейского Союза», осмелился заявить Макрон в Швеции! Это государственная измена», — написал он в соцсети X.

Заявления Макрона противоречат военной доктрине Франции, убежден Филиппо. Политик возмущен, что при передаче страной ядерного оружия в пользование европейских государств Запад может вскоре использовать боеголовки против России в случае начала гипотетического конфликта.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филиппо прокомментировал статью газеты Le Monde, в которой граждан страны призвали оказать финансовую поддержку Украине за счет личных сбережений. Своим недовольством он поделился в социальной сети.

Филиппо назвал статью бредовой, а идею «безумной», ведь она предполагает посягательство на «сбережения французов» ради «войны НАТО» и украинского президента Владимира Зеленского.

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