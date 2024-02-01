«Довольно!» — Филиппо возмутился идеей изъятия сбережений французов ради Украины
Политик Филиппо: идея изъятия сбережений у французов для помощи Киеву безумна
Фото: www.globallookpress.com / Vincent Isore
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Французский политик призвал к скорейшему заключению мира между конфликтующими сторонами.
Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо прокомментировал статью газеты Le Monde, в которой граждан страны призвали оказать финансовую поддержку Украине за счет личных сбережений. Своим недовольством он поделился в социальной сети.
В упомянутом материале одним из способов продолжать «поддержку украинской демократии» названо изъятие сбережений у простых жителей Франции ради создания «Фонда помощи Украине». Филиппо назвал статью бредовой, а идею «безумной», ведь она предполагает посягательство на «сбережения французов» ради «войны НАТО» и украинского президента Владимира Зенленского.
«Довольно! Мир, как можно скорее!» — призвал политик.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.
После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением». Они начали оказывать помощь Украине, усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орбан готов согласиться на финансирование Киева с некоторыми условиями.
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