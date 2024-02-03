Так и не оправился от удара: вдовец Мальвины до сих пор не снимает обручальное кольцо
Войтюк до сих пор не снимает обручальное кольцо после смерти Проценко
Фото: www.globallookpress.com / Natalya Loginova
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Артистка скончалась от рака несколько лет назад, но она все еще живет в сердцах близких.
Советская и российская актриса Татьяна Проценко, известная многим по роли Мальвины в «Приключениях Буратино», скоропостижно скончалась от рака три года назад. Без близкого и дорогого человека остались ее супруг, дети и мама.
О том, как семья переживает потерю спустя несколько лет, рассказал вдовец артистки Алексей Войтюк в эфире одного из федеральных телеканалов. Он поделился, что ему до сих невероятно сложно смириться с уходом возлюбленной.
Актер не может даже подумать о том, чтобы найти новую избранницу — это станет настоящим предательством по отношению к Проценко и ее матери.
«Это невозможно, потому что жива мама Танюши. Я специально не снимаю обручальное кольцо, чтобы ей было спокойнее», — сказал Войтюк.
Даже спустя несколько лет после смерти супруги вдовцу не становится легче. Брак с Войтюком стал для Проценко вторым.
Познакомившись в издательстве, они быстро поняли, что между ними возникла настоящая любовь. После судьбоносной встречи пара больше не расставалась.
Позже у актеров родился сын Владимир, который решил пойти по стопам родителей и заявить о себе в киноиндустрии. Сейчас юноше 19 лет.
Ужасный диагноз — двойной рак с метастазами — стал для артистки настоящим шоком. До последнего дня она не могла поверить, что подобное происходит с ней.
Несмотря на борьбу со смертью, страшное заболевание победить не удалось. Проценко скончалась на 54-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Дарья Донцова думала о смерти после потери мужа.
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