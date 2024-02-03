Убийственная еда: врач назвал продукты, которые намного вреднее сахара и соли

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Екатерина Мурачева
Екатерина Мурачева Екатерина Мурачева 671 0

Онколог Гадзиян: в чипсах и копченых колбасах содержатся вредоносные канцерогены

Убийственная еда: врач назвал продукты, которые намного вреднее сахара и соли

Фото: www.globallookpress.com / G. Czepluch

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Оказалось, что именно эта еда способна подорвать все здоровье человека.

Марк Гадзиян, кандидат медицинских наук, хирург и онкоуролог, рассказал своим подписчикам, какие продукты питания вредят организму намного сильнее сахара и соли. Неопровержимыми фактами о жизни и здоровье человека врач поделился в своем Telegram-канале.

Специалист раскрыл, что самой вредной едой, на самом деле, являются любимые всеми чипсы и копченые колбасные изделия. Несмотря на свой яркий вкус и общедоступность — эти продукты чрезвычайно опасны. В них содержится огромное количество канцерогенов, которые провоцируют развитие ужасных заболеваний.

Сахар и соль, конечно, вредны не менее. Однако без них невозможно обойтись в повседневной жизни, так как эти ингредиенты содержатся почти в каждом блюде. Кроме того, организму необходимо малое количество данных продуктов — важно лишь следить за их ежедневными дозами и количеством.

Также Марк Гадзиян высказался и об алкогольных напитках. Как он объяснил, крепкое спиртное представляет наибольшую опасность для нейронов головного мозга. В больших концентрациях алкоголь работает как нейротоксичный яд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие продукты могут спровоцировать воспаление в организме.

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