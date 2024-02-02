«Все плохо»: что будет с детьми жившей с мумией женщины из Ленобласти
Детей жившей с мумией женщины из Ленобласти передадут опеке
Фото: www.globallookpress.com / Florian Gaertner/photothek.net
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Они все это время молчали, опасаясь отправки в детдом.
Будущее детей женщины из Ленинградской области, которая более трех лет прожила с трупом мужа, решат органы опеки. Об этом стало известно 78.ru.
Мать, спавшая с мертвым телом, запрещала детям что-либо рассказывать про смерть отца. На ее сторону встал старший ребенок семейства — остальным троим угрожали детдомом.
«Мама и старший брат затыкали и не разрешали об этой теме разговаривать. Запугивали детским домом, что все плохо», — говорит один из членов семьи.
Но после обнаружения мумии детей от матери забрали. Сейчас они находятся в центре временного содержания, а потом ими займутся органы опеки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что стало с психикой детей, чья мать несколько лет спала с мумией отца. Оказалось, что женщина могла искренне верить в то, что ее супруг жив.
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