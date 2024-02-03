Ядерную ракету нашли в гараже простого американца

Как местные власти могли такое допустить?

Полиция США в городе Белвью штата Вашингтон обнаружила ракету времен Холодной войны в гараже у одного из местных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Члены саперного отряда осмотрели объект и затем узнали, что на самом деле это был Douglas AIR-2 Genie (ранее обозначение MB-1), неуправляемая ракета класса „воздух — воздух“, предназначенная для перевозки ядерной боеголовки W25 мощностью полтора килограмма», — говорится в сообщении.

Такой тип ракет был разработан в конце 1950-х для ВВС США. Оружие должно было поражать скоростные бомбардировщики.

Они были на вооружении у Штатов в период Холодной войны. Ведомство уточнило, что самой ядерной боеголовки в гараже не было, а ракета оказалась неактивной и без топлива, поэтому «артефакт» не представлял угрозу.

Незадолго до сообщения полиции местный житель позвонил в музей ВВС. Он предложил им пожертвовать ракету, которая досталась ему от умершего соседа.

Мужчина рассказал, что бывший владелец этого предмета купил его на распродаже вещей из одного из поместий. Сотрудники музея сообщили о звонке в полицию.

После выяснения всех обстоятельств военные все же не стали забирать находку. Мужчина собирается отреставрировать ракету и подарить ее музею.

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