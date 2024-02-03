ВСУ нанесли удар по пекарне в Лисичанске из HIMARS
Информация о пострадавших до сих пор уточняется.
Фото: Администрация Лисичанска
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Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске был нанесен, предварительно, из РСЗО HIMARS. Об этом сообщили военные следователи СК России.
«В результате обстрела пекарни в городе Лисичанске два человека погибли и восемь получили ранения, также имеется информация, что под завалами могут находится до 40 человек, обстрел со стороны ВФУ производился, предположительно, из РСЗО HIMARS», — говорится в сообщении.
Информация о пострадавших до сих пор уточняется.
Ранее 5-tv.ru писал, что на место инцидента были направлены все экстренные службы. Известно, что под завалами могут находиться около 40 человек.
Сообщается, что есть погибшие — два человека скончались от полученных ранений. Боевики почти полностью разрушили здание, от которого остались только стены.
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