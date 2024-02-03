Запад хочет выставить России условие перед конфискацией активов

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 156 0

FT: Запад намерен применить активы России для долговых обязательств Украины

Запад хочет выставить России условие перед конфискацией активов

Фото: © РИА Новости / Антон Денисов

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Что известно о новой инициативе Бельгии?

Власти Бельгии предложили странам G7 способ по изъятию замороженных российских активов, чтобы передать их Украине. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источник.

Идея заключается в том, чтобы поставить перед Россией долговые обязательства по выделению средств, которые пойдут на восстановление Незалежной под «залог» замороженных активов. В будущем коллективный Запад попросит Россию погасит «долг», а в случае отказа заблокированные средства будут конфискованы.

«Одна из вещей, которую это решение позволит сделать, — это отложить вопрос о том, что произойдет с российскими суверенными активами, даже если они будут использоваться в качестве залога», — рассказал источник.

Также это, как отмечается, позволит Западу решить ряд вопросов с юридическими препятствиями. Ведь просто так взять и забрать активы России — это противозаконно, поэтому G7 и Евросоюз будут пытаться найти «компромисс».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Еврокомиссия признала отсутствие механизма передачи Украине доходов от активов России.

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Запад хочет выставить России условие перед конфискацией активов

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