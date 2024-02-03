Неожиданный визит: Такера Карлсона заметили в Москве

Такера Карлсона заметили в московском Большом театре
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Что американский журналист делает в столице России?
Известный американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию — его заметили в Большом театре. Об этом сообщают в социальных сетях.
Чем именно телеведущий из США занимается в Москве, в настоящее время неизвестно. О своем визите Карлсон ничего не сообщал.
Ранее 5-tv.ru писал, что американские власти запретили Карлсону брать интервью у российского президента Владимира Путина. Он уточнил, что уже пытался это сделать, но правительство США его остановило.
Карлсон также подчеркнул, что власти Соединенных Штатов контролируют все СМИ и прибегают к политике запугивания журналистов.
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