Неожиданный визит: Такера Карлсона заметили в Москве

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 53 0

Такера Карлсона заметили в московском Большом театре

Неожиданный визит: Такера Карлсона заметили в Москве

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Что американский журналист делает в столице России?

Известный американский журналист Такер Карлсон впервые прилетел в Россию — его заметили в Большом театре. Об этом сообщают в социальных сетях.

Чем именно телеведущий из США занимается в Москве, в настоящее время неизвестно. О своем визите Карлсон ничего не сообщал.

Ранее 5-tv.ru писал, что американские власти запретили Карлсону брать интервью у российского президента Владимира Путина. Он уточнил, что уже пытался это сделать, но правительство США его остановило.

Карлсон также подчеркнул, что власти Соединенных Штатов контролируют все СМИ и прибегают к политике запугивания журналистов.

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