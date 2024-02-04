«Не даст колоду в чужие руки»: Шепс поиздевался над Кинжиновым в эфире шоу

Медиум решил поставить таролога на место за то, что он слишком уверен в своей победе на шоу.

Победитель 14-го сезона «Битвы экстрасенсов» медиум Александр Шепс поиздевался над тарологом Александром Кинжиновым в новом выпуске мистического шоу. Там он не соревнуется с другими, а оценивает их способности.

Шоу началось с того, что члены жюри и ведущий пытались угадать, что появится в зале. Экстрасенс Виктория Райдос заявила, что стоит ожидать участника, работающего с миром мертвых — так оно и случилось.

В зал зашла Татьяна Ларина, которая рассказала, что так и не вышла замуж после предложения руки и сердца. А дальше появился Александр Кинжинов: он признался, что за последнее время его жизнь сильно изменилась — он стал мужем и папой.

«Я знаю, что выиграю», — уверенно сказал таролог.

В его словах усомнился Шепс, а Кинжинов, в свою очередь, заявил, что в чем-то он может быть и сильнее медиума. Шепсу такая реакция не понравилась, и он решил испытать участника еще до начала раундов.

Медиум подошел к Кинжинову и попросил колоду карт Таро. Тот, недолго думая, протянул ему ее.

«Ни один таролог не даст свою колоду в чужие руки. Сдвинуть карты, да, но инструмент свой не отдаст. Вот вы и доказали все», — победно заявил Шепс.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Александр Шепс снискал популярность скандалиста на «Битве экстрасенсов».