Все стало на свои места: зачем Такер Карлсон приехал в Москву

|
Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 1 561 0

Карлсон заявлял о желании взять интервью у Путина

Все стало на свои места: зачем Такер Карлсон приехал в Москву

Фото: ZUMA Press Wire / ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Пролить свет на ситуацию может заявление журналиста, которое он сделал осенью.

Американский журналист Такер Карлсон наделал шума, приехав в Москву. О визите телеведущего стало известно поздно вечером 3 февраля, но, по информации ряда СМИ, он находится в столице России уже несколько дней.

Карлсона удалось заснять в Большом театре — он посетил балет «Спартак». Однако в настоящее время доподлинно неизвестно, зачем он оказался в Москве.

Пролить свет на ситуацию может заявление журналиста, которое он сделал осенью 2023 года. Тогда Карлсон рассказал, что американское правительство «помешало» ему взять интервью у президента России Владимира Путина.

Карлсон активно критикует политику США и лично Джо Байдена, а также негативно относится к помощи Украине за счет американских налогоплательщиков. Журналист хотел встретиться с Путиным еще до начала спецоперации на Украине.

И тогда, и осенью 2023-го, как отмечается, был неподходящий момент. Но почему в Белом доме боятся встречи Путина и Карлсона?

Возможно, такое интервью покажет американцам, что внешняя политика их страны не только неэффективна, но и разорительна. Но открыто препятствовать журналисту в работе власти не могут из-за возможного скандала.

В Госдепартаменте отметили, что не имеют понятия, кто мог помешать Карлсону встретиться с президентом России. Однако в Кремле уже заявляли, что момент для разговора с западными журналистами когда-нибудь наступит.

-2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.66
0.43 98.64
1.24
Это для вас: китайский гороскоп на неделю с 5 по 11 февраля

Последние новости

2:32
Адвокат Блиновской опровергла слухи о наличии у блогера зарубежного резидентства
2:16
Пока метастазы не разошлись: как обнаружить рак на «зародышевой» стадии
1:58
Украинские «Госуслуги» сломались из-за голосования на «Евровидении»
1:36
«Жизнь внесла свои коррективы»: Алсу честно рассказала об отношениях с мужем
1:19
Все стало на свои места: зачем Такер Карлсон приехал в Москву
1:04
Украина и Германия намерены заключить договор о безопасности

Сейчас читают

Все стало на свои места: зачем Такер Карлсон приехал в Москву
Неожиданный визит: Такера Карлсона заметили в Москве
«Между камерой и зеркалом есть разница»: фотограф Журавлева — о главных секретах профессии
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса