Пролить свет на ситуацию может заявление журналиста, которое он сделал осенью.

Американский журналист Такер Карлсон наделал шума, приехав в Москву. О визите телеведущего стало известно поздно вечером 3 февраля, но, по информации ряда СМИ, он находится в столице России уже несколько дней.

Карлсона удалось заснять в Большом театре — он посетил балет «Спартак». Однако в настоящее время доподлинно неизвестно, зачем он оказался в Москве.

Пролить свет на ситуацию может заявление журналиста, которое он сделал осенью 2023 года. Тогда Карлсон рассказал, что американское правительство «помешало» ему взять интервью у президента России Владимира Путина.

Карлсон активно критикует политику США и лично Джо Байдена, а также негативно относится к помощи Украине за счет американских налогоплательщиков. Журналист хотел встретиться с Путиным еще до начала спецоперации на Украине.

И тогда, и осенью 2023-го, как отмечается, был неподходящий момент. Но почему в Белом доме боятся встречи Путина и Карлсона?

Возможно, такое интервью покажет американцам, что внешняя политика их страны не только неэффективна, но и разорительна. Но открыто препятствовать журналисту в работе власти не могут из-за возможного скандала.

В Госдепартаменте отметили, что не имеют понятия, кто мог помешать Карлсону встретиться с президентом России. Однако в Кремле уже заявляли, что момент для разговора с западными журналистами когда-нибудь наступит.