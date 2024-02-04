Самые крупные прибавки: для кого вырастут выплаты от государства с 1 февраля

Как обычно, 1 февраля завершился прошлый финансовый год, на уточненный показатель инфляции — а это 7,42% — индексируются все основные социальные выплаты и пособия, что почувствуют на себе примерно 20 миллионов россиян. Это касается ветеранов Великой Отечественной войны, Героев России, СССР и Героев Труда, чернобыльцев, инвалидов всех трех групп и других — всего более 40 категорий.

Самые крупные прибавки в материнском капитале — если раньше за первого ребенка платили 587 тысяч рублей, то сейчас эта сумма увеличится до 631 тысячи. На второго ребенка, если за первого не получали, теперь полагается 834 тысячи рублей.

После индексации МРОТ с нового года выросли выплаты по беременности и родам, а также пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Здесь обращает на себя внимание то, что благодаря ранее принятым изменениям в законодательстве существенно увеличивается верхняя планка выплат.

Если брать классический срок «декрета» в 140 дней, более чем полмиллиона набегает. Компенсация 100% зарплаты.

Пособию по уходу за ребенком до полутора лет, где начисляют в месяц 40% от зарплаты, верхнюю планку также существенно повысили — до 50 тысяч рублей.

Еще одно важное изменение, которое коснется миллионов россиян — с 1 февраля вступил в силу долгожданный закон о коллекторах. В нем наконец прописано, кто такие коллекторы, чем они занимаются, а главное как — тревожить ночью должника и требовать вернуть причитающееся — запрещено, а выходные и вечера должны быть свободными от финансовых разборок.

Причем, звонить коллектор может не чаще раза в день, но если должник не брал трубку — не считается, можно набирать сколько угодно раз, и не обязательно это должен делать человек. В закон ввели и роботов-коллекторов, они называются АИА — «автоматизированный интеллектуальный агент».

В любом случае, и «живой», и «железный» коллектор не имеет права угрожать, и даже распространять порочащие сведения — рассказывать соседям о долгах, например, Иначе — такой закон был уже принят — вплоть до уголовной ответственности.

Новые поправки к закону — это попытка изменить стереотип «человек человеку волк», в данном случае — коллектор должнику — на более гуманные правовые отношения. Кроме того, Федеральная служба судебных приставов начинает вести реестр всех коллекторских фирм, и проштрафившемся выдадут «волчий билет» с запретом заниматься данным видом деятельности.