Украина за бортом: в США рассмотрят законопроект о помощи Израилю
В США рассмотрят законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов
Фото: Reuters / JULIA NIKHINSON
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Вашингтон намерен выделить 17,6 миллиарда долларов.
На следующей неделе Палата представителей Конгресса США обсудит законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов. При этом в документ не включена новая помощь Украине, сообщил спикер палаты Майк Джонсон.
«Учитывая неспособность сената своевременно принять надлежащее законодательство, а также опасные обстоятельства, с которыми сейчас сталкивается Израиль, палата представителей продолжит исполнять лидирующую роль», — цитирует письмо за авторством политика Bloomberg.
Так, согласно документу, на восполнение запасов боеприпасов для систем противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» Израилю выделят четыре миллиарда долларов.
На разработку лазерной системы «Железный луч» — 1,2 миллиарда долларов. А на закупку других вооружений для еврейского государства выделят 3,5 миллиарда долларов.
Также США намерены расширить производство артиллерийских систем и боеприпасов — это обойдется в миллиард долларов. Более четырех миллиардов долларов американцы хотят потратить на восполнение запасов вооружений, переданных Израилю.
Чуть более трех миллиардов долларов — на проведение операций США в регионе. И, наконец, 200 миллионов долларов — на обеспечение сил США в регионе и эвакуацию американских граждан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии допустили возможность скорого признания Палестины.
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