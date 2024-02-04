Украина за бортом: в США рассмотрят законопроект о помощи Израилю

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 21 0

В США рассмотрят законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов

Украина за бортом: в США рассмотрят законопроект о помощи Израилю

Фото: Reuters / JULIA NIKHINSON

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Вашингтон намерен выделить 17,6 миллиарда долларов.

На следующей неделе Палата представителей Конгресса США обсудит законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов. При этом в документ не включена новая помощь Украине, сообщил спикер палаты Майк Джонсон.

«Учитывая неспособность сената своевременно принять надлежащее законодательство, а также опасные обстоятельства, с которыми сейчас сталкивается Израиль, палата представителей продолжит исполнять лидирующую роль», — цитирует письмо за авторством политика Bloomberg

Так, согласно документу, на восполнение запасов боеприпасов для систем противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» Израилю выделят четыре миллиарда долларов.

На разработку лазерной системы «Железный луч» — 1,2 миллиарда долларов. А на закупку других вооружений для еврейского государства выделят 3,5 миллиарда долларов.

Также США намерены расширить производство артиллерийских систем и боеприпасов — это обойдется в миллиард долларов. Более четырех миллиардов долларов американцы хотят потратить на восполнение запасов вооружений, переданных Израилю.

Чуть более трех миллиардов долларов — на проведение операций США в регионе. И, наконец, 200 миллионов долларов — на обеспечение сил США в регионе и эвакуацию американских граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Британии допустили возможность скорого признания Палестины.

-2° Атмосферное давление 741 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:14
Загадочные многоугольники обнаружены под поверхностью Марса
4:01
Болевая точка: почему Украина пришла в гнев от возрождения Донбасса
3:36
Из 80-х: какими ракетами ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области
3:29
Украина за бортом: в США рассмотрят законопроект о помощи Израилю
3:15
Умер известный писатель-фантаст Кристофер Прист
3:05
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 февраля, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Все стало на свои места: зачем Такер Карлсон приехал в Москву
«Не даст колоду в чужие руки»: Шепс поиздевался над Кинжиновым в эфире шоу
«Между камерой и зеркалом есть разница»: фотограф Журавлева — о главных секретах профессии
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса