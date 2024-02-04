Украина за бортом: в США рассмотрят законопроект о помощи Израилю

Вашингтон намерен выделить 17,6 миллиарда долларов.

На следующей неделе Палата представителей Конгресса США обсудит законопроект о помощи Израилю на 17,6 миллиарда долларов. При этом в документ не включена новая помощь Украине, сообщил спикер палаты Майк Джонсон.

«Учитывая неспособность сената своевременно принять надлежащее законодательство, а также опасные обстоятельства, с которыми сейчас сталкивается Израиль, палата представителей продолжит исполнять лидирующую роль», — цитирует письмо за авторством политика Bloomberg.

Так, согласно документу, на восполнение запасов боеприпасов для систем противоракетной обороны «Железный купол» и «Праща Давида» Израилю выделят четыре миллиарда долларов.

На разработку лазерной системы «Железный луч» — 1,2 миллиарда долларов. А на закупку других вооружений для еврейского государства выделят 3,5 миллиарда долларов.

Также США намерены расширить производство артиллерийских систем и боеприпасов — это обойдется в миллиард долларов. Более четырех миллиардов долларов американцы хотят потратить на восполнение запасов вооружений, переданных Израилю.

Чуть более трех миллиардов долларов — на проведение операций США в регионе. И, наконец, 200 миллионов долларов — на обеспечение сил США в регионе и эвакуацию американских граждан.

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