В Британии допустили возможность скорого признания Палестины

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 16 0

AP: Британия может признать Палестину до завершения переговоров с Израилем

В Британии допустили возможность скорого признания Палестины

Фото: Reuters / IBRAHEEM ABU MUSTAFA

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

В чем заключается позиция королевства?

Великобритания допускает признание независимого палестинского государства до момента окончания переговоров. Об этом AP заявил глава МИД королевства Дэвид Кэмерон.

«Никакого признания не может быть, пока ХАМАС остается в секторе Газа. Но оно может иметь место, пока продолжаются переговоры Израиля с палестинскими лидерами», — отметил Кэмерон.

Он добавил, что первым шагом для этого должна быть пауза в боевых действиях, которая в дальнейшем перерастет в постоянное и надежное прекращение огня. Кроме того, Кэмерон подчеркнул, что решение о создании двух государств не может быть принято, пока сектор Газа находится под властью людей, ответственных за события 7 октября 2023 года.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как выглядит сектор Газа после военной операции Израиля.

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