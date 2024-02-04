«Европейская гиена»: Рогов рассказал о планах Польши на Украину

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 64 0

Рогов: Польша готовится к разделу земель Украины

«Европейская гиена»: Рогов рассказал о планах Польши на Украину

Фото: Полегенько Александр / ТАСС

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Скандал в Варшаве не утихает после заявление президента о принадлежности Крыма.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Крым долгое время принадлежит России, поэтому вряд ли вернется в состав Украины. Мнение по этому поводу высказал председатель Координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов в беседе с РИА Новости.

Эксперт считает, что правительство Польши начинает подготовку к «разделу» Украины. Поэтому власти выискивают исторические параллели и основания для взятия под свой контроль ее западных территорий, чтобы затем сравнить это с возращением Крыма в состав России.

«Подобные заявления Дуды говорят только об одном: Польша готовится к разделу постукраинского пространства и хочет, как известная европейская гиена, принять в этом активное участие, претендуя на земли Галицкой Руси, Червонной Руси или, как в Польше их называют, Восточных Кресов», — сообщает Рогов.

Происходящее — это информационная кампания по подготовке к откусыванию этих земель, уверен Владимир Рогов. Польские власти делают заявление по Крыму неспроста, они преследуют корыстные интересы.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Госдуме рассказали о реакции Зеленского на заявление Дуды.

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