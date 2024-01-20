«Дяденька, купите!» — как Басков еще мальчишкой продал духи Абдулову

|
Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 73 0

Басков вспомнил, как еще мальчишкой продал духи Абдулову

«Дяденька, купите!» — как Басков еще мальчишкой продал духи Абдулову

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Лишь спустя много лет, когда Басков повзрослел и приобрел известность, решился лично рассказать об этом актеру.

Николай Басков в дефицитные годы СССР начал пробовать себя в роли предпринимателя. Будучи юным мальчишкой, он продал духи известному актеру Александру Абдулову. Увлекательную историю в деталях артист рассказал в интервью журналисту Арману Давлетьярову.

Читайте также

«Ты себя сжигаешь»: что привело Александра Абдулова к скоропостижной смерти

Певец рассказал, что увидел Абдулова выходящим из машины. Не растерялся. И подошел к нему предложением, от которого тот просто не смог отказаться.

«Я побежал и говорю: «Дяденька, купите, пожалуйста! Жить не на что! И он, не торгуясь, купил у меня одеколон. С одной стороны, в комиссионке он стол гораздо дороже. Абдулов тоже выиграл», — рассказал музыкант.

Тогда Басков еще не был известным на всю страну. Лишь когда прославился и приобрел статус натурального блондина, рассказал Абдулову при встрече, что тем мальчишкой был он.

«Он очень долго смеялся. Говорил: «Вот видишь, я тебя уже пометил этими театральными деньгами, успехом», — рассказывает певец.

Конечно, теперь Баскову не приходится заниматься подобной деятельностью. Он уважаемый артист — блистает на сцене и дарит позитивные эмоции поклонникам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие женщины нравятся Баскову и готов ли он снова жениться.

-8° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 22 по 28 янва...

Последние новости

23:45
Редкая болезнь: Анна Asti перенесла хирургическую операцию
23:30
Неизвестная Волочкова: как знаменитая балерина помогает Донбассу
23:23
Бакальчук обратилась к клиентам после гигантского пожара на складе Wildberries
23:08
«Ликуйте»: кого сыграет Милош Бикович в американском сериале «Белый лотос»
22:55
«По нашему мнению»: Словакия возобновила сотрудничество в сфере культуры с Россией
22:51
МО РФ: средства ПВО уничтожили беспилотник над Орловской областью

Сейчас читают

Тело нашли в автомобиле: умер актер «Склифосовского» и «Чикатило» Алексей Сдобнов
Иранские военные советники погибли во время ударов Израиля по Дамаску
«Надеюсь еще пожить»: Лужина рассказала о проблемах с сердцем, доставшихся по наследству
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса