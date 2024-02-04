Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС

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Руслан Велишов
Руслан Велишов 21 0

Сийярто: Венгрия не будет накладывать вето на увеличение Европейского фонда мира

Венгрия отказалась наложить вето на финансирование Украины из фонда ЕС

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / Christian Spicker

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Почему Будапешт не стал выступать против увеличения Европейского фонда мира, из которого выделяются средства на поставки вооружения для ВСУ?

Венгрия отказалась воспользоваться правом вето и заблокировать увеличение бюджета Европейского фонда мира, деньги с которого идут на поставки оружия Украине. Об этом заявил глава МИД страны Петер Сийярто в беседе с местным телеканалом VRT.

«Мы не можем и не будем мешать другим делать это, это их собственная ответственность, им придется отчитываться за свои действия», — сказал министр иностранных дел Венгрии.

Он подчеркнул, что Будапешт не собирает присоединиться к финансированию Европейского фонда мира.

«Мы намерены брать на себя какое-либо политическое или финансовое бремя в связи с Европейским фондом мира», — указал Сийярто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что расклад сил на Украине не изменится. Политик подчеркнул, Венгрия хотела бы мира, страна посылала деньги на цели по его достижению. Однако это невозможно, ведь Запад по-прежнему уверен, что время на его стороне и чем дольше длится конфликт, тем лучше становится военная ситуация для Украины.

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