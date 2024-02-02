Запад верит в улучшении ситуации для Киева, но у Москвы больше преимуществ.

Время работает на Россию в конфликте на Украине, поэтому расклад сил не изменится. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Время на стороне русских, что чем дольше длится война, тем больше человек погибнут, а расклад сил в пользу Украины не изменится. Зачем тогда мы продолжаем войну?» — сказал он.

Как подчеркнул Орбан, Венгрия хотела бы мира, страна посылала деньги на цели по его достижению. Однако это невозможно, ведь Запад по-прежнему уверен, что время на его стороне и чем дольше длится конфликт, тем лучше становится военная ситуация для Украины. Однако это не так.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина не сможет с помощью оружия Запада победить Россию. К тому же Москва понимает, какое вооружение получит Киев, поэтому у нее есть достаточно времени, чтобы разработать эффективную тактику противостояния.