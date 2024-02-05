Армия ЦАР при поддержке российских сил отразила атаку боевиков из Судана
В посольстве России в Банги подтвердили эту информацию.
Фото: Нозим Каландаров / ТАСС
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Армия ЦАР (Центральноафриканская Неспублика) при поддержки российских сил отразилf атаку суданских боевиков около горнодобывающего объекта в деревне Мамун префектуре Вакага на севере страны. Об этом сообщила радиостанция Lengo Songo.
Атака была отражена недалеко от горнодобывающего объекта в деревне Мамун на севере ЦАР.
Отмечается, что силы ЦАР и РФ ликвидировали одного из главарей группировки боевиков «Коалиция патриотов за перемены» Мохамеда Али по прозвищу «Б-13».
В посольстве России в Банги подтвердили, что российские силы помогли отразить атаку.
Ранее 5-tv.ru писал, что участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь был ликвидирован в зоне спецоперации.
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