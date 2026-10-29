Глава Роспотребнадзора рассказала, зачем Россия разрабатывает вакцины для Африки

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Виктория Федорова
Виктория Федорова Журналист Эксклюзив 12 0

Российские специалисты создают тест-системы для борьбы с инфекциями на континенте.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

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Глава Роспотребнадзора: Россия разрабатывает вакцины для Африки

Оперативная разработка тест-систем и новых вакцин для африканских стран помогает снизить риски распространения опасных инфекций в России. Об этом корреспонденту «Известий» Игорю Балдину рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, сотрудничество началось в 2014 году, когда российские специалисты оказывали помощь в борьбе со вспышкой лихорадки Эбола в Кении, Либерии и Сьерра-Леоне. С тех пор стороны создали три совместных научно-практических центра.

«Мы, со своей стороны, очень быстро разрабатываем для них тесты, разрабатываем новые вакцины, которые столь востребованы в Африке, и чем раньше мы научимся это делать, тем меньше рисков, что такие инфекции возникнут у нас», — заявила Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в рамках совместной работы было защищено более 11 диссертаций и опубликовано свыше 50 научных работ. По ее словам, сотрудничество помогает африканским специалистам эффективнее защищать население своих стран от различных инфекций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Михаил Мурашко заявил о перспективах сотрудничества России и Африки в сфере здравоохранения, включая поставки медицинской продукции, борьбу с заболеваниями и подготовку специалистов. Он также отметил востребованность российских технологий мобильной медицины и телемедицинских услуг, которые помогают обследовать жителей отдаленных населенных пунктов.

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