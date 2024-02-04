Украинский чемпион мира ликвидирован в зоне спецоперации

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 52 0

В зоне СВО ликвидирован украинский чемпион мира по пауэрлифтингу Белоконь

Украинский чемпион мира ликвидирован в зоне спецоперации

Фото: Из открытых источников

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Тема:
Спецоперация

Спортсмен был мобилизован в ВСУ в марте прошлого года.

Участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь был ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу Ассоциации спортивной борьбы Украины Вадима Кисиля.

На момент смерти спортсмену было 32 года. Он был мобилизован в ВСУ в марте прошлого года. Другие подробности не сообщаются.

Ликвидированный боевик ВСУ известен тем, что в 2017 году он установил в Одессе рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, который был заполнен людьми. Также он был внесен в украинскую Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине сообщили о ликвидации полковника-диверсанта ГУР Олега Бабия.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными задачами которой являются демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов Луганской и Донецкой народных республик.

После просьбы о помощи со стороны властей ЛНР и ДНР Москва приняла решение оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. Ряд западных стран назвали миротворческую миссию России «вторжением», усилили санкционное давление и фактически объявили РФ войну

Тема:
Спецоперация
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