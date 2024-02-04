Украинский чемпион мира ликвидирован в зоне спецоперации

Спортсмен был мобилизован в ВСУ в марте прошлого года.

Участвовавший в боевых действиях на стороне ВСУ чемпион мира по пауэрлифтингу Александр Белоконь был ликвидирован в зоне спецоперации. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на главу Ассоциации спортивной борьбы Украины Вадима Кисиля.

На момент смерти спортсмену было 32 года. Он был мобилизован в ВСУ в марте прошлого года. Другие подробности не сообщаются.

Ликвидированный боевик ВСУ известен тем, что в 2017 году он установил в Одессе рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, который был заполнен людьми. Также он был внесен в украинскую Книгу рекордов Гиннесса.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине сообщили о ликвидации полковника-диверсанта ГУР Олега Бабия.

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