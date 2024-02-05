Одиночество в Сети: кто из звезд активно пользуется приложениями для знакомств

Знаменитостям не всегда удается с помощью такого способа найти вторую половинку, поскольку далеко не все верят в подлинность аккаунта. Но есть и истории со счастливым концом.

Звезды в поисках любви. Разочаровавшись в попытках наладить личную жизнь в оффлайне, представителей шоу-бизнеса ринулись искать свои вторые половинки в онлайне. На сайтах знакомств легко можно встретить объявления от таких звезд, как Брэд Питт и Дрю Бэрримор. И даже Шэрон Стоун не гнушается пользоваться услугами дейтинг-сервисов. Правда вместе с бабочками в животе такой способ грозит и неприятностями. Корреспондент «Известий» Кристина Морозова все узнала.

Пользователи в статусе активного поиска, нередко, сомневаются, что встретить на сайтах знакомств реальную звезду невозможно. Актриса Тери Хэтчер, сыгравшая одну из героинь сериала «Отчаянные домохозяйки», решила: в жизни должен быть еще кто-то, кроме кота. Но, мужчины оказались настолько недоверчивы, что просто закидали аккаунт жалобами.

«Я решила быть открытой этому миру, поэтому зарегистрировалась на сайте знакомств, но меня там заблокировали. Они подумали, что это фейковый аккаунт. Я направила письмо в поддержку, попросила вернуть мне деньги, раз они меня удалили. Через некоторое время служба поддержки принесла извинения, но я уже смирилась с этим и отпустила ситуацию», — рассказывала актриса.

Список звезд, активно знакомящихся в интернете, внушителен. Тот самый танцор из «Шага вперед» Ченнинг Тейтум после расставания с девушкой был замечен на одной из площадок. Участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Хлоя тоже ставила лайки на профилях мужчин. Кэти Пери, Эми Шумер, гимнастка Симона Байлз. И даже Брэд Питт. Судя по заявлениям, описание его анкеты на сайтах с каждой наградой за фильмы становится все интереснее.

В свои 65 Шэрон Стоун продолжает искать любовь. И тоже в дэйтинг-приложениях. Там она и познакомилась с молодым, как казалось на фото, красавцем. На встречу пришел бывалый наркоман.

Дрю Бэрримор рассказала, что после развода активно знакомится в интернете. И делится неудачным опытом. Так, один их потенциальных ухажеров прикинулся футболистом любимой команды Дрю.

Но есть среди звезд и примеры счастливых, случайных знакомств. Дэвид Харбор из «Очень странных дел» упорно искал вторую половинку в сети. В итоге женился на Лили Аллен.

Правда история Дэвида Харбора, скорее, исключение из правил. Опасаясь, что личная переписка станет достоянием общественности и поводом для сплетен, звезды чаще знакомятся в особых закрытых приложениях. А доступ к ним можно получить только после тотальной проверки анкеты администраторами.