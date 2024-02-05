В США представили новый законопроект о помощи Украине на 60 миллиардов долларов

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Одобрят ли документ республиканцы, которые заблокировали финансирование киевского режима еще в конце прошлого года?

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков; 5-tv.ru

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В Соединенных Штатах продолжается многомесячный сериал с попыткой выделить Украине новый пакет помощи. Сегодня в американском сенате представили двухпартийный проект финансирования Киева на 60 миллиардов долларов. Причем треть этих денег пойдет на восполнение запасов оружия на американских же складах, которые опустели после предыдущих поставок ВСУ

В обмен на поддержку Украины демократы обещают республиканцам пряник в виде 20 миллиардов долларов на защиту границы страны от нелегальных мигрантов. За документ, правда, должны еще проголосовать в палате представителей, где все это дело буксует с прошлой осени. На днях республиканцы там представили собственный проект закона, в котором об Украине ни слова. Зато предусмотрены более 17 миллиардов долларов на помощь Израилю.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в США признали горькую правду про оружие для Украины.

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