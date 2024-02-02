«Ставки высоки»: в США признали горькую правду про оружие для Украины

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Евгения Романова
Евгения Романова 152 0

RS: Украина не сможет с помощью оружия Запада победить Россию

«Ставки высоки»: в США признали горькую правду про оружие для Украины

Фото: Efrem Lukatsky / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Пока Киев принимает поставки с надеждой на успех, Москва уже готова встретить противника на поле боя.

Украина не сможет победить Россию в зоне спецоперации с помощью оружия, поставляемого ВСУ из стран Запада, ведь Москва уже адаптировалась к его применению. Об этом пишет Responsible Statecraft.

«После двух лет жестоких боев, в которых Россия одерживает верх, ставки высоки как никогда, а цена за совершаемые ошибки потенциально катастрофична», — говорится в материале.

Командование ВС России понимает, какие вооружения получит Украина, поэтому у него есть достаточно времени, чтобы разработать эффективную тактику противостояния. Вместе с тем издание назвало абсолютно неверными заявления некоторых экспертов о дефиците боеприпасов и оружия у России.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ одним видом оружия раскрыли неожиданную уязвимость НАТО.

Тема:
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