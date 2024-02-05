Взрыв всех американских СМИ: Такер Карлсон рассказал, зачем приехал в Москву

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 44 0

Такер Карлсон не опроверг запись интервью с Путиным

Фото, видео: www.globallookpress.com / Billy Bennight; 5-tv.ru

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Известного журналиста встретили очевидцы в отеле.

Американского телеведущего Такера Карлсона заметили в отеле в Москве. Знаменитый журналист рассказал 5-tv.ru, зачем приехал в Москву. Кадрами разговора с ним делится 5-tv.ru.

«Хотел на нее (Россию — Прим. ред.) посмотреть. Я так много читал о ней. Я хотел поговорить с людьми и посмотреть на то, как все устроено», — рассказал Карлсон.

На вопрос, планирует ли он записать интервью с Путиным, журналист многозначительно произнес «посмотрим», тем самым, не опровергнув цель визита.

Карлсона удалось заснять накануне в Большом театре — он посетил балет «Спартак». Однако в настоящее время доподлинно неизвестно, зачем он оказался в Москве.

Пролить свет на ситуацию может заявление журналиста, которое он сделал осенью 2023 года. Тогда Карлсон рассказал, что американское правительство «помешало» ему взять интервью у президента России Владимира Путина.

Ранее 5-tv.ru раскрыл, зачем Такер Карлсон приехал в Россию.

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