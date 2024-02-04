Новый «мост»: зачем Такер Карлсон приехал в Россию

Его неожиданный приезд в столицу вызвал бурные обсуждения в Сети — до конца не ясно, чем именно он планирует заниматься в стране.

Накануне известный американский журналист Такер Карлсон приехал в Москву. Это первый визит телеведущего в Россию. Его неожиданный приезд в столицу вызвал бурные обсуждения в Сети — до конца не ясно, чем именно он планирует заниматься в стране. В разговоре с 5-tv.ru свое предположение высказала Юлия Богуславская, доцент кафедры американских исследований в СПБГУ.

Сперва специалист отметила, что Такер Карлсон имеет достаточно близкие отношения с бывшим президентом США Дональдом Трампом, который в этом году снова участвует в предвыборной гонке и вновь планирует баллотироваться. Журналист, как и бывший глава страны, тоже представляет Республиканскую партию.

По мнению эксперта, несомненно, называть телеведущего «серым кардиналом» не стоит — это было бы слишком «самонадеянно». Однако Карлсон, возможно, посещает Москву ради определенных целей.

«Он может выступать в качестве того человека, который в Россию может приехать за тем, чтобы „разведать обстановку“. Чтобы понять, какие в России „настроения“, что происходит», — предположила Богуславская.

Полученную информацию журналист, скорее всего, передаст представителям Республиканской партии, а также самому Дональду Трампу. Вероятно, он преследует цель лучше их «подготовить» — сведения могут пригодиться республиканцам в случае победы на выборах президента США 2024 года.

Наша собеседница подметила, что мы в любом случае наблюдаем интерес Такера Карлсона к России. Кроме того, мы видим его попытку сотрудничать и стремление разобраться с нерешенными вопросами в будущем.

«С другой стороны, мы понимаем, что российский „сюжет“ он очень токсичен для американской политики. И первая каденция Дональда Трампа это хорошо показала», — считает Юлия.

Поэтому в данный момент Такер Карлсон не является функционером — официальным лицом республиканской партии. По мнению специалиста, журналист может играть роль человека, который будет информировать о происходящем, рассказывать об интересах России и служить своеобразным «мостом».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, зачем Такер Карлсон приехал в Москву.