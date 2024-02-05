Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили к смертной казни в Китае

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 60 0

При этом исполнение приговора отсрочено.

Австралийского писателя Хэнцзюня приговорили к смертной казни в Китае

Фото: www.globallookpress.com / Ilya Galakhov

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Писателя из Австралии Яна Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения. Об этом сообщила глава австралийского МИД Пенни Вонг на своей странице в социальной сети X.

Австралия шокирована тем, что к смертной казни был приговорен иностранный гражданин в Китае. Однако приговор отстрочен — предусматриваются условия для замены наказания на пожизненное заключение. Для этого писателю необходимо не совершать каких-либо серьезных преступлений в течение двух лет.

В связи с такой ситуацией посол Китая был вызван в МИД Австралии для разъяснений приговора в отношении не своего гражданина.

Известно, что Ян Хэнцзюнь был задержан в Китае еще в 2019 году. Его подозревали в угрозе национальной безопасности, а позднее было предъявлено обвинение в шпионаже. Власти Австралии тогда назвали обвинения несоответствующими действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в американском штате Алабама впервые в истории страны состоялась смертная казнь с помощью азота.

-2° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:10
В результате атаки ВСУ на поселок Теткино в Курской области ранена женщина
12:09
Украина пыталась провести через Грузию взрывчатку для терактов в России
12:05
Почему так дорого? Экономист объяснил причину роста цен на огурцы и помидоры
11:57
Более 15% брака обнаружили в подписях кандидата в президенты Надеждина
11:47
«Плохой парень»: Байден нецензурно высказался о премьере Израиля Нетаньяху
11:40
Бывшая первая леди США Мишель Обама получила «Грэмми» за озвучку аудиокниги

Сейчас читают

Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой
Игорь Левитас о российских артистах-эмигрантах: Карьера закончена, забудьте
«Вставить пять копеек»: что на самом деле стоит за словами Польши о принадлежности Крыма
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса