Муж и отец: Егор Крид похвастался переменами в жизни

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 27 0

Подписчики Егора Крида назвали его мужем и отцом из-за фото с новой прической

Муж и отец: Егор Крид похвастался переменами в жизни

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Популярный исполнитель удивил подписчиков свежими новостями.

Знаменитый певец Егор Крид порадовал подписчиков новостями, опубликовав свежие фото из Лос-Анджелеса. Снимки вызвали бурную реакцию у поклонников. На изменения в жизни популярного артиста обратило внимание издание dni.ru.

Егор Крид прославился около десяти лет назад, выпустив песню «Самая самая». Трек стал настоящим хитом, и молодой человек быстро занял первые строчки музыкальных чартов. Музыканту, настоящая фамилия которого Булаткин, удалось не только удержаться на пьедестале славы, но и проявить себя в серьезном творчестве.

О популярности артиста сегодня можно судить и по его личному блогу— число подписчиков достигло почти 15 миллионов. Певец там периодически выкладывает различные фото и видео, а также делится новостями из жизни.

Егор Крид опубликовал фото в новом образе УЕгор Крид опубликовал фото в новом образе У. Фото: Instagram* / egorkreed

Накануне музыкант опубликовал очередную серию снимков. Он запечатлел себя с новой прической, показав фанатам «до» и «после». Ранее Егор Крид долгое время носил длинные волосы, но теперь неожиданно предпочел сменить стиль.

Преображение любимого исполнителя очень понравилось поклонницам. В комментариях к фото подписчики стали звать артиста «папой», «отцом» и даже «мужем».

«Папе снова 17»;

«Муж мой, красавец, тебе очень идет»;

«Ну, отец»;

«Тот человек, которому все к лицу», — писали они в комментариях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, куда и почему пропал Егор Крид.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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