«Как она так быстро похудела?»: скинувшая 20 килограммов Агилера появилась на Grammy

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Елизавета Романова
Елизавета Романова 35 0

Похудевшая на 20 килограммов Кристина Агилера появилась на Grammy

«Как она так быстро похудела?»: скинувшая 20 килограммов Агилера появилась на Grammy

Фото: Reuters / DAVID SWANSON

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Внешний вид знаменитой исполнительницы вызвал бурные обсуждения в Сети.

Знаменитая американская певица Кристина Агилера, похудевшая на 20 килограммов, посетила премию Grammy и вновь удивила поклонников своим потрясающим внешним видом.

Стройная фигура исполнительницы стала главной темой для обсуждения в Сети — фанаты не верят, что артистка смогла так сильно сбросить в весе без помощи лекарственных препаратов.

Многие считают, что похудеть самостоятельно знаменитость не могла, поэтому воспользовалась специальными таблетками, уменьшающими аппетит. Сама же Агилера уверяет, что придерживалась лишь здорового питания, а также употребляла не больше 1600 калорий в день.

Во время церемонии музыкальной премии певица блистала в облегающем платье в пол нежно-голубого цвета. Шикарными фотографиями с мероприятия она поделилась в своем личном блоге, поразив фигурой подписчиков. Некоторые стали задумываться, не помог ли звезде знаменитый Оземпик — препарат для диабетиков, благодаря которому сегодня худеют многие.

«Все на Оземпике?»;

«Мне нужна твоя диета»;

«Оземпик?»;

«Как она так быстро похудела?» — пишут комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рэп-исполнителя Killer Mike арестовали на церемонии Grammy.

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