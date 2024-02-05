«Готовится»: представитель Бесединой рассказала о состоянии звезды

|
Елизавета Романова
Елизавета Романова Эксклюзив 1 268 0

Представитель Галины Бесединой опровергла болезнь артистки

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Как оказалось, скорую помощь актриса могла вызвать своей старшей сестре.

Мария Максимова, представитель народной артистки РФ Галины Бесединой, рассказала о состоянии здоровья исполнительницы. В разговоре с 5-tv.ru она поделилась, что знаменитость чувствует себя хорошо и, скорее всего, вызвала скорую помощь своей старшей сестре.

«Самочувствие на сегодняшнее утро было абсолютно нормальным», — сообщила Мария.

Она также упомянула, что Галина Ильинична на данный момент готовится к своему юбилейному концерту.

Представитель артистки не понимает, откуда могла появиться информация о плохом состоянии здоровья Бесединой. Она предполагает, что звезда фильма «Старомодная комедия» могла вызвать скорую помощь для старшей сестры, которой уже 80 с лишним лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народной артистке РФ Галине Бесединой экстренно вызвали скорую помощь.

-2° Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.66
0.43 98.64
1.24
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

15:25
Владимир Путин назначил Алексея Островского генеральным директором МИД РФ
15:18
Муж и отец: Егор Крид похвастался переменами в жизни
15:13
Шойгу и Собянин проверили работу пункта отбора контрактников в Москве
15:06
Путин наградил российского космонавта Артемьева орденом Гагарина
15:06
Тяжелые болезни и смерти: как сложилась судьба участников группы Boney M
15:00
Изучение столицы: Такер Карлсон посетил выставку-форум «Россия» на ВДНХ

Сейчас читают

Изменившийся до неузнаваемости Крид стал мужем и папой
Игорь Левитас о российских артистах-эмигрантах: Карьера закончена, забудьте
Взрыв всех американских СМИ: Такер Карлсон рассказал, зачем приехал в Москву
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса