«Готовится»: представитель Бесединой рассказала о состоянии звезды

Как оказалось, скорую помощь актриса могла вызвать своей старшей сестре.

Мария Максимова, представитель народной артистки РФ Галины Бесединой, рассказала о состоянии здоровья исполнительницы. В разговоре с 5-tv.ru она поделилась, что знаменитость чувствует себя хорошо и, скорее всего, вызвала скорую помощь своей старшей сестре.

«Самочувствие на сегодняшнее утро было абсолютно нормальным», — сообщила Мария.

Она также упомянула, что Галина Ильинична на данный момент готовится к своему юбилейному концерту.

Представитель артистки не понимает, откуда могла появиться информация о плохом состоянии здоровья Бесединой. Она предполагает, что звезда фильма «Старомодная комедия» могла вызвать скорую помощь для старшей сестры, которой уже 80 с лишним лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что народной артистке РФ Галине Бесединой экстренно вызвали скорую помощь.