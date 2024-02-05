Народной артистке РФ Галине Бесединой экстренно вызвали скорую помощь

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина Эксклюзив 49 0

Звезда фильма «Старомодная комедия» резко почувствовала себя плохо.

Народной артистке РФ Галине Бесединой экстренно вызвали скорую помощь

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Народной артистке РФ Галине Бесединой экстренно вызвали скорую помощь. Об этом стало известно 5-tv.ru.

Звезда нескольких фильмов и сериалов обратилась к врачам сама. По нашей информации, у нее гипертоническая болезнь — произошел резкий скачок давления. Знаменитость решили оставить дома, госпитализация не потребовалась.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умер звезда сериала «Под прикрытием» Николай Ишков. Он был многим известен не только в качестве актера, но и в качестве владельца болгарского футбольного клуба «Спартак».

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