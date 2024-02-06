Главу Эстонской православной церкви вынудили покинуть страну

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 13 0

Митрополит Таллинский покинет Эстонию из-за решения не продлевать ему ВНЖ

Главу Эстонской православной церкви вынудили покинуть страну

Фото: Учебный комитет Русской Православной Церкви — Московская духовная академия / old.mpda.ru

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Митрополит Евгений назвал решение Таллина «политически мотивированным».

Глава Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ) митрополит Таллинский и всея Эстонии Евгений (Решетников) вынужден покинуть страну из-за решения властей не продлевать ему вид на жительство (ВНЖ).

«Я должен покинуть Эстонию в силу того решения, которое принято властями. Я рассматриваю это как промысл Божий», — сказал митрополит Евгений после богослужения в кафедральном Александро-Невском соборе Таллина. Запись опубликована на YouTube-канале собора.

Срок окончания его действующего срочного вида на жительство истекает 6 февраля. Митрополит Евгений назвал решение эстонских властей «политически мотивированным». Кроме того, в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR он отмечал, что продолжит руководить ЭПЦ даже в случае возвращения в РФ.

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