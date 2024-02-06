В СНБО раскрыли, когда на Украине пройдут выборы президента

Сейчас однозначно понятно одно — весной 2024 года, как было запланировано ранее, голосование не состоится.

Выборов на Украине не будет. По крайней мере этой весной. Это подтвердил глава украинского Совета нацбезопасности (СНБО) Алексей Данилов. Отвечая на вопрос журналиста о вероятном проведении голосования в ближайшие три месяца, он сообщил, что это возможно только в случае отмены военного положения.

«Выборы можно провести только когда закончится военное положение в стране. То есть для этого украинским войскам надо одержать победу», — пояснил он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения еще на 90 дней, то есть до 14 мая.

Согласно действующему законодательству, в таких условиях организовывать президентские выборы в стране нельзя, хотя срок действий полномочий нынешнего главы Украины должен был закончиться в конце марта этого года.

Режим военного положения был введен на Украине 24 февраля 2022 года и неоднократно продлевался. 25 февраля 2022 года Зеленский также подписал указ о всеобщей мобилизации в стране. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирали в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир.

Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что главком ВСУ Валерий Залужный выступил за новую мобилизацию на Украине.