«Больше сил и оружия»: Залужный выступил за новую мобилизацию на Украине

К этому же ранее призвал мэр Киева Виталий Кличко.

Преимущество на поле боя сегодня у России. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный, призвав провести новую мобилизацию в стране.

«У России больше сил и оружия, чем у Украины, и для того чтобы Киев получил преимущество на поле боя, надо мобилизовать», — приводит слова Залужного Washington Post.

При этом, как стало известно изданию, президент Украины Владимир Зеленский отверг это предложение, поскольку у властей нет средств для выплат боевикам.

До этого, о том, что Украине нужна новая мобилизация, заявил мэр Киева Виталий Кличко. По его словам, это необходимо для ротации боевиков, которые находятся на линии фронта.

На Украине действует всеобщая мобилизация, она началась еще в феврале 2022 года. За это время не раз наблюдались случаи, когда мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Таким образом, власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бегущих от мобилизации за границу украинцев начнут сажать в тюрьму.