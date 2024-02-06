20 лет теракту в московском метро: как живут пострадавшие сейчас

Смертник взорвал бомбу, в результате которой погибли больше 40 человек.

Черная дата в истории современной России. Ровно 20 лет назад в столичном метро, на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая», прогремел мощный взрыв.

Бомбу мощностью около четырех килограммов тротила, начиненную металлическими предметами, привел в действие террорист-смертник. Жертвами теракта стали 41 человек, еще 250 получили различные ранения.

Но погибших могло быть гораздо больше, если бы не действия тех, кто в момент взрыва оказался в злополучном составе. Корреспондент «Известий» Марина Кравцова пообщалась с теми, кто из обычных пассажиров невольно превратился настоящих героев.

Андрей уверен: ангел-хранитель его уберег. 6 февраля 2004-го 17-летний юноша чудом выжил — он был буквально в нескольких шагах от террориста-смертника, в том же вагоне.

«Только поезд зашел в тоннель, хлопок, ощущение было такое, как будто меня ударило током, и все, отключился. Когда в себя пришел — вагон такой дымится, пол горит», — рассказал пострадавший в теракте Андрей Алимов.

Парня отбросило в конец вагона. В себя пришел уже, когда людей эвакуировали. Первая мысль: не паниковать. Сам — в состоянии шока — бросился помогать двум пострадавшим женщинам.

В тот момент Андрей будто и не заметил, что у самого сильнейшие ожоги, контузия, осколки в глазах. Помог выбраться другим и сам дошел до машины скорой на улице

Евгению повезло больше — он был в четвертом вагоне. Вспоминает: в тот миг сплотились все: поддерживали друг друга, искали воду, чтобы смочить ткань, через которую можно было дышать.

«По-настоящему страшно стало тогда, когда начал за окном виднеться дым сизый. Мы всем вагоном задвинули задвижки, чтобы дым не попадал в вагон. Через какое-то время кто-то в вагоне начал кричать: без паники, без паники, как потом оказалось, это офицер МЧС. Он собственно погасил панику в этом вагоне, дальше люди скоординировались. И в этот момент машинист начал говорить: еще немножко осталось до обесточивания контактного рельса», — рассказал очевидец Евгений Анисимов.

Взрывной волной погнуло дверь в кабине машиниста и выбило лобовое стекло. При этом сам машинист не растерялся ни на минуту: мгновенно применил экстренное торможение, связался с диспетчером, попросил обесточить контактный рельс.

Из горящего вагона люди выбирались прямо по этому тоннелю пешком. Здесь на станции пассажиры помогали им выбраться на платформу.

Первым на помощь пострадавшим пришел тот самый офицер МЧС. Сергей Кавунов в этом поезде ехал на работу. Он успокоил людей, организовал эвакуацию.

Сейчас вспоминает: даже не ожидал таких слаженных действий от простых людей в экстренной ситуации. Первую помощь пострадавшим оказывали сами пассажиры поезда. И если бы не они, жертв могло бы быть больше в разы.