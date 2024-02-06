Есть повод? На Украине проводят аудит действий ВСУ за последние два года

Вероятно, киевские власти готовятся к масштабным кадровым перестановкам.

Украинские власти начали проводить аудит действий своей армии за последние два года. Об этом сообщил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк.

«Мы оцениваем, проводим сейчас аудит того, что произошло за эти два года, безусловно, понятно, что происходило в 2023 году. И будем принимать или не принимать соответствующие решения, учитывая этот аудит», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

Прежде Зеленский признался, что размышляет о замене главкома ВСУ Валерия Залужного. Украинский лидер объяснил это тем, что стране «необходима перезагрузка и новое начало». По его словам, под вопросом стоит не только Залужный, но и управленческий аппарат страны в целом. Не исключено, что аудит действий ВСУ связан с готовящимися кадровыми перестановками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предрекли политическую расправу над Залужным после отставки.