В МИД России назвали условие для выхода из Арктического совета

Сегодня, как считают в ведомстве, организация функционирует «на самых малых оборотах».

Россия может выйти из Арктического совета, если деятельность организации не будет соответствовать российским интересам. Об этом РИА Новости заявил посол по особым поручениям МИД РФ Николай Корчунов.

Дипломат отметил, что сегодня Арктический совет функционирует «на самых малых оборотах» из-за отсутствия поддержки участников. И Россия должна иметь возможность выхода из организации, считает Корчунов.

«Мы исходим из того, что у нас в наличии должны быть все опции для внешнеполитического маневра, включая и выход из Арктического совета, если его деятельность не будет соответствовать российским интересам», — отметил посол.

В Арктический совет, который был учрежден в 1996 году, входят Дания, Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Организация была создана для взаимодействия в регионе и, в частности, обеспечения там защиты окружающей среды. Однако в марте 2022 года западные страны приостановили участие в знак протеста спецоперации России на Украине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обозреватель Bloomberg назвал претензии США в Арктике захватом территории.