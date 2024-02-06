Более миллиона россиян подали заявки на онлайн-голосование на выборах президента

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 31 0

Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании можно на портале «Госуслуги».

Более миллиона россиян подали заявки на онлайн-голосование на выборах президента

Фото: Владимир Андреев / URA.RU / ТАСС

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Тема:
Выборы президента России 2024

Россияне с 29 января подали свыше одного миллиона заявок на участие в онлайн-голосовании на выборах президента России. Об этом сообщили в Минцифры.

Среди лидеров по активности названы Московская область, Алтайский край, Свердловская и Ростовская области, а также Чувашская Республика.

Подать заявление на участие в дистанционном электронном голосовании можно на портале «Госуслуги». Сделать это можно до 11 марта. Кроме того, для жителей Москвы разработана своя платформа онлайн-голосования. Она будет размещена на портале «Мос.ру».

Выборы главы государства в 2024 году продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как идет предвыборная гонка в России.

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