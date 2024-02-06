«Пошел на дно»: как живет Денис Матросов после смерти матери

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 154 0

После смерти матери Денис Матросов находился в депрессии

«Пошел на дно»: как живет Денис Матросов после смерти матери

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Очень долго артист не мог унять тяжесть на душе от утраты.

После смерти матери актер Денис Матросов ощущал такое опустошение, что ему казалось, будто его жизнь кончена. Это состояние плавно перешло в самую настоящую депрессию. О своих мучениях он рассказал изданию «Моя семья» в интервью.

«Да, я разлюбил себя, и это большая ошибка. Полюбить себя очень сложно. Сейчас заново этому учусь, шаг за шагом, и мне непросто. Как раз на этом жизненном этапе я меняю отношение к себе», — поведал актер о своих страданиях.

Все цели и планы пошли коту под хвост после смерти его мамы, буквально выбив из-под ног землю. Но наступил 2023 год, и через время, он принес силы жить дальше и творить.

Мама Дениса Матросова умерла 3 января 2022 года. В поселке Вешки в Подмосковье прошло прощание с Галиной Федоровной. Многие фанаты выражали свои искренние соболезнования актеру и писали ему трогательные письма.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что звезда «Реальных пацанов» Богданов рассказал о своих творческих планах.

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